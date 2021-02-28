Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и луганская Заря.
Исмаили, фото ФК Шахтер Донецк
28 февраля 2021, 16:14
В центральном поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги на поле НСК Олимпийский сыграют донецкий Шахтер и луганская Заря.
После ответного поединка против Маккаби Тель-Авив (1:0), Луиш Каштру решил сделать небольшие изменения в стартовом составе своей команды. Так, впервые после практически годичного отсутствия на поле, с первых минут сыграет на позиции левого защитника Исмаили, а Мавиенко и Витао выступят дуэтом в центре обороны. Отмечаем также выход с первых минут Тете в правый фланг полузащиты.
От Виктора Скрипника, по сравнению с игрой против Мариуполя (1:0), мы увидели изменения в центре обороны, где Абу Ханна вернулся в обойму, а также выход Владислава Кабаева в линии атаки, в то время как Захеди Шахаб начнет игру со скамейки запасных.
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете, Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.
Запасные: Пятов, Кривцов, Корниенко, Маркос Антонио, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Руфати, Цыганикс, Гринь, Иванисеня, Казаков, Хомченовский, Лунев, Шахаб.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Юрченко, Назарина, Кочергин — Кабаев, Гладкий, Сайядманеш.
Матч Шахтер — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.