Украина
28 февраля 2021, 21:28
Динамо Киев обыграло ПФК Львов и воспользовалось осечкой Шахтера
Подопечные Мирчи Луческу открыли счет еще до окончания первой минуты поединка на Арене Львов.
, фото ФК Динамо Киев
28 февраля 2021, 21:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
ПФК Львов — Динамо Киев 1:4
Голы: Ныч, 69 — Беседин, 1, Цыганков, 36 (пен.), Кендзера, 52, Леднев, 90
ПФК Львов: Костик — Грисьо (Ременяк, 82), Махмутович, Михоуби (Романчук, 46), Якимец — Сабино (Чиряк, 46) — Алваро (Захаркив, 59), Довгий (Семенив, 72), Брикнер, Шина — Ныч.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев (Сидклей, 88) — Сидорчук (Шепелев, 62) — Цыганков (Леднев, 80), Шапаренко, Буяльский, Родригес (Де Пена, 61) — Беседин (Супряга, 62).
Предупреждения: Махмутович, Брикнер.