Украина

Наставник Агробизнеса прокомментировал процесс подготовки его команды к кубковой игре против Шахтера.

Накануне противостояния текущего лидера Первой лиги, волочиского Агробизнеса, и действующего чемпиона Украины, донецкого Шахтера, в рамках 1/4 финала национального Кубка, наставник "желто-синих" Александр Чижевский в интервью телеканалу Футбол рассказал о процессе подготовки его команды к ответственной игре.

"Самое большое чувство для меня как для тренера — это переживание перед важной игрой. Я помню, что, когда еще сам был футболистом, на нас всегда давила эмблема Динамо или Шахтера. Тем более это актуально для тех игроков, которые сейчас есть у нас — не имеющие большого опыта игр с такими соперниками. Будем пытаться их настроить футболистов так, чтобы можно было играть против любой команды.

Тут не угадаешь, кто выйдет против нас, потому что у Шахтера есть два полноценных состава. Но все равно Шахтер не будет уходить от своего стиля игры. Нам нужно смотреть на свою игру. Если мы будем бояться и думать о том, как бы нам отбиться — я не хочу играть в такой футбол. Хочу, чтобы команда играла в свою игру. На нас не давит результат, в отличие от Шахтера", — подытожил наставник Агробизнеса.

Матч Агробизнес — Шахтер запланирован на среду, 3 марта. Начало в 19:00 по киевскому времени.