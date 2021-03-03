Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка Кубка Украины, в котором сыграют волочиский Агробизнес и донецкий Шахтер.
Луиш Каштру, фото ФК Шахтер Донецк
03 марта 2021, 18:27
Волочиский Агробизнес и донецкий Шахтер одними из последних в этот кубковый игровой день вступят в борьбу на стадии четвертьфинала.
Главный тренер дончан, Луиш Каштру, решил на предстоящий поединок выставить далекий от основного стартовый состав своей команды. Стоит отметить появление на поле в рамке ворот Андрея Пятова, в то время как во флангам обороны расположатся Болбат и Корниенко. Георгий Судаков разместится в центре полузащиты, а атаку возглавит бразилец Фернандо.
У Агробизнеса отмечаем выход в рамке ворот Мозыля, а также появление Шаповала в левом фланге обороны и расположение над ним Семенюка.
Агробизнес: Мозыль — Романюк, Курило, Юхимович, Дидык, Шаповал — Н. Когут, Черненко, Думанюк, Семенюк — Петров.
Запасные: Артым, И. Когут, Ярмоленко, Слотюк, Косовский, Груша, Немтинов, Семенец, Бойчук.
Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Тете, Майкон, Сиприано.
Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко — Маркос Антонио — Соломон, Судаков, Алан Патрик, Коноплянка — Фернандо.
Матч Агробизнес — Шахтер начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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