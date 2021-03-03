Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка Кубка Украины, в котором сыграют волочиский Агробизнес и донецкий Шахтер.

Волочиский Агробизнес и донецкий Шахтер одними из последних в этот кубковый игровой день вступят в борьбу на стадии четвертьфинала.

Главный тренер дончан, Луиш Каштру, решил на предстоящий поединок выставить далекий от основного стартовый состав своей команды. Стоит отметить появление на поле в рамке ворот Андрея Пятова, в то время как во флангам обороны расположатся Болбат и Корниенко. Георгий Судаков разместится в центре полузащиты, а атаку возглавит бразилец Фернандо.

У Агробизнеса отмечаем выход в рамке ворот Мозыля, а также появление Шаповала в левом фланге обороны и расположение над ним Семенюка.

Агробизнес: Мозыль — Романюк, Курило, Юхимович, Дидык, Шаповал — Н. Когут, Черненко, Думанюк, Семенюк — Петров.

Запасные: Артым, И. Когут, Ярмоленко, Слотюк, Косовский, Груша, Немтинов, Семенец, Бойчук.



Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко — Маркос Антонио — Соломон, Судаков, Алан Патрик, Коноплянка — Фернандо.