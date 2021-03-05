Украина

Голкипер Мариуполя высказался о следующем матче УПЛ против Ворсклы.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь сойдется в противостоянии с Ворсклой. Вратарь приазовцев Олег Кудрик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы победить. Тем более, хорошо играем, просто результат не совсем тот, что должен быть. Нужно немного добавить и все будет хорошо".

"После матча с Днепром-1 у нас были позитивные эмоции, так как мы дважды отыгрывались и отыгрались на последних минутах. Все равно чувствуется, что могли взять больше в том матче", — заявил Кудрик в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Мариуполь — Ворскла состоится в субботу, 6 марта, в 14:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.