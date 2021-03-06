Украина

Наставник Миная высказался о следующем матче УПЛ против Динамо.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Минай встретится с киевским Динамо. Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин, выступавший в свое время под руководством Мирчи Луческу в Шахтере в качестве футболиста, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Наверное, это будет приятная и теплая встреча. Мне как тренеру будет приятно играть против команды Луческу".

"Мы понимаем, кто к нам едет. Нам необходимо набирать очки, а они борются за чемпионство. Надеемся и рассчитываем на хороший поединок", — заявил Кобин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо Киев — Минай состоится в воскресенье, седьмого марта, в 14:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.