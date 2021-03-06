Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкие Олимпик и Шахтер.

Шахтер постарается реабилитироваться за сенсационный вылет из Кубка Украины от Агробизнеса (0:1), за счет желаемого успеха в гостевом донецком дерби против Олимпика, которое состоится ровно на той же самой арене, где проходил четвертьфинальный этап кубковых состязаний посреди недели.

Луиш Каштру вернул оптимальный стартовый состав своей команды, подыскав место на поле с первых минут для Исмаили на позиции левого защитника и Тете в роли правого атакующего полузащитника. Опорную зону за собой оставит Майкон, а над ним расположатся Марлос и Маркос Антонио. В центре обороны Шахтера сыграет пара Витао — Матвиенко.

У Олимпика наблюдаем смену голкипера, по сравнению с игрой против Миная (1:2), а также точечные изменения в каждой из линий от Юрия Калитвинцева. Атаку возглавит Нкенг, в то время как Таллес и Завийский составят связку в правом фланге полузащиты, а в центре обороны сыграет Снурницын.

Олимпик: Бетим — Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеденко — Завийский, Таллес, Бабенко, Политыло, Тейшейра — Нкенг.

Запасные: Чекотун, Векляк, Альваренга, Хамелюк, Романовский, Чогадзе, Каргбо-младший.



Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете, Марлос, Маркос Антонио, Тайсон — Мораес.

Запасные: Пятов, Кривцов, Корниенко, Дентиньо, Соломон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.



Матч Олимпик — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.