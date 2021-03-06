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Олимпик — Шахтер 0:1
Гол: Додо, 24

Олимпик: Бетим — Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеденко — Завийский (Романовский, 74), Таллес (Каргбо-младший, 65), Бабенко, Политыло, Тейшейра — Нкенг.

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антонио (Дентиньо, 71), Тайсон (Соломон, 80) — Мораес (Судаков, 72).

Предупреждения: Нкенг, Бабенко, Тейшейра, Дентиньо — Исмаили

На 83-й минуте был удален Руслан Бабенко (Олимпик) (второе предупреждение). 