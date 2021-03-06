Украина
06 марта 2021, 18:58
Шахтер одержал минимальную победу над Олимпиком в донецком дерби
Подопечные Луиша Каштру победили впервые за три последних матча на внутренней арене.
Олимпик — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
06 марта 2021, 18:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Олимпик — Шахтер 0:1
Гол: Додо, 24
Олимпик: Бетим — Пасич, Снурницын, Зотько, Лебеденко — Завийский (Романовский, 74), Таллес (Каргбо-младший, 65), Бабенко, Политыло, Тейшейра — Нкенг.
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Коноплянка, 90), Марлос, Маркос Антонио (Дентиньо, 71), Тайсон (Соломон, 80) — Мораес (Судаков, 72).
Предупреждения: Нкенг, Бабенко, Тейшейра, Дентиньо — Исмаили
На 83-й минуте был удален Руслан Бабенко (Олимпик) (второе предупреждение).