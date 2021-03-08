Украина

Завершился поединок чемпионата Украины.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух на стадионе Скриф принимал Десну.

Гости сумели открыть счет на 21-й минуте поединка. После ошибки от Рагнара Сигурдссона 31-летний Евгений Чепурненко открыл счет в игре. Этот мяч стал для него дебютным в УПЛ. На 43-й минуте счет 0:2 сделал Егор Картушов.

Во втором тайме Десна начала играть еще активнее. На 62-й минуте "северяне" получили возможность сделать счет разгромным, заработав пенальти. Филипп Будковский воспользовался этой возможностью.

Четвертый мяч пришел почти сразу после третьего. Гуцуляк разобрался с защитниками львовян, сместился в центр и закрутил мяч в дальний угол.

Рух — Десна 0:4

Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 62, Гуцуляк, 65

Рух: Мысак, Сигурдссон (Гагун, 46), Белый, Зец, Глиха, Федорчук, Карасюк, Мартынюк (Сыч, 46), Бойчук, Борячук (Климчук, 46), Кондраков (Кухаревич, 68).

Десна: Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Картушов (Калитвинцев, 76), Мостовой, Огиря, Гуцуляк (Сухоцкий, 82), Тотовицкий, Будковский (Дегтярев, 82), Чепурненко (Ермаков, 76).

Предупреждения: Будковский, Кондраков, Глиха, Мостовой, Федорчук, .