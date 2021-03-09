Украина

Ответ футболиста не заставил себя долго ждать.

Как сообщил на своем YouTube-канале полузащитник Джуниорс Шпитьки Александр Алиев, в его адрес поступило письмо от Комитета по этике и честной игре УАФ, в котором футболист был проинформирован о начале процесса рассмотрения данным органом вопроса о возможных нарушениях в тексте песни "КЕНТ — футбол в моей крови" авторства данного игрока.

Футбольные функционеры подозревают Алиева в нанесении ущерба имиджу украинского футбола, а также проявления неуважения к коллегам и соперникам.

Игрока уведомили о необходимости до 15 марта 2021 года предоставить письменные объяснения по поводу сложившейся ситуации в адрес Комитета.