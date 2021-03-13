Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и днепровский Днепр-1.
Игорь Когут, фото СК Днепр-1
13 марта 2021, 16:39
Субботняя программа 18-го тура украинской Премьер-лиги продолжится противостоянием в Полтаве, в рамках которого местная Ворскла будет принимать на своем поле днепровский Днепр-1.
Юрий Максимов не внес ни одного изменения в стартовый состав своей команды, по сравнению с матчем против Мариуполя (1:0), в то время как Игор Йовичевич, на фоне игры против Александрии в рамках УПЛ (0:0), вернул Игоря Когут на позиции под нападающим, заменив Франциско Ди Франко.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Альюн — Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр — Степанюк, Кане — Кулач.
Запасные: Ткаченко, Сапай, Якубу, Челядин, Луизао, Ребенок, Щербак, Семилет.
Запасные: Махарадзе, Адамюк, Сваток, Цуриков, Батагов, Ди Франко, Билл, Булеца, Хобленко.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут — Довбик.
Матч Ворскла — Днепр-1 начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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