Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и днепровский Днепр-1.

Субботняя программа 18-го тура украинской Премьер-лиги продолжится противостоянием в Полтаве, в рамках которого местная Ворскла будет принимать на своем поле днепровский Днепр-1.

Юрий Максимов не внес ни одного изменения в стартовый состав своей команды, по сравнению с матчем против Мариуполя (1:0), в то время как Игор Йовичевич, на фоне игры против Александрии в рамках УПЛ (0:0), вернул Игоря Когут на позиции под нападающим, заменив Франциско Ди Франко.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Альюн — Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр — Степанюк, Кане — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Якубу, Челядин, Луизао, Ребенок, Щербак, Семилет.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут — Довбик.