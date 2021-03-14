Украина

Защитник Мариуполя прокомментировал процесс подготовки его команды к игре против Колоса.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь ожидает формально домашнее противостояние против ковалевского Колос, накануне которого центральный защитник приазовцев Даниил Сагуткин в интервью телеканалу Футбол рассказал о ходе подготовки к предстоящей игре.

"Против Колоса будет сложная игра. Мы серьезно готовимся к ней. Помним о матче первого круга, который получился тяжелым. Будем давать бой. В том матче в наши ворота поставили ошибочный пенальти, из-за которого мы проиграли.

Мы провели тогда хороший матч. Игра получилась равной, и ничья была бы закономерным исходом. Но на 90-й минуте судья поставил пенальти, и мы проиграли. Постараемся взять реванш.

Колос — это хорошая боевая команда. Игроки бьются, бегут. Есть и опытные футболисты. Плюс, Колос будет играть на своем стадионе, где у них всегда хорошая поддержка. Матч будет непростым.

Устали от вечных поездок, конечно. Но мы не обращаем на это внимание. Надо выходить на поле и играть, невзирая на то, где играем. Куда бы мы не поехали, мы должны быть готовы на сто процентов. Но хочется, конечно, уже играть дома. Мы с нетерпением ждем, когда сможем вернуться на свой стадион и играть при поддержке своих болельщиков", — подытожил футболист.

Напомним, что в матче следующего тура против закарпатского Миная Мариуполь с большой долей вероятности сыграет первый матч на родном стадионе от момента начала реконструкции футбольного покрытия.

Матч Мариуполь — Колос начнется в 14:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.