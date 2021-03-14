Украина

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура УПЛ.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги Александрия проведет домашний поединок против донецкого Олимпика.

Александрия — Олимпик

Воскресенье, 14 марта, 19:30. КСК Ника, Александрия. Алексей Деревинский (Киев) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Встреча на КСК Ника могла бы закрывать программу очередного футбольного уик-энда украинского футбола, однако перенесенное львовское дерби между ПФК Львов и Рухом растянет отчетный тур на неопределенный срок. Александрия будет принимать Олимпик, находясь при этом в статусе явного фаворита противостояния, о чем говорят последние результаты противостояний с участием команды Шарана, однако футболистов Юрия Калитвинцева списывать со счетов заранее точно не стоит.

Олимпик, к сожалению, стал источником негативных новостей после скандального дерби против Шахтера в прошлом туре (0:1), которое получило свое напряженное продолжение уже далеко за пределами футбольного поля. Дончанам не впервой играть в сопровождении скандальных ситуаций, однако именно в этой ситуации они могут как получить весьма солидные санкции, так и стать героем произведения, который сумел вскрыть назревший гнойник в структуре украинского футбола. Впрочем, Калитвинцеву и его подопечным сейчас лучше думать исключительно о собственных результатах, так как постепенно Олимпик начал сползать в подвал турнирной таблицы.

Александрия, в свою очередь, наоборот, имеет шансы отовраться от Колоса по итогам сегодняшнего игрового дня, но для этого ей необходима осечка команды Костышина и собственный успех. Матч прошлого тура против Днепра-1 (0:0) скорее показал силу коллектива Игора Йовичевича на данный момент, чем вскрыл уязвимости "полиграфов", поэтому им предстоит расставить дополнительные акценты в игре на домашней арене.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 21 (8 побед Александрии, 8 ничьих, 5 побед Олимпика), разница мячей — 24:18.

На поле Александрии: 10 (5 побед Александрии, 3 ничьих, 2 победы Олимпика), разница мячей — 10:7.

На поле Олимпика: 11 (3 победы Александрии, 5 ничьих, 3 победы Олимпика), разница мячей — 14:11.