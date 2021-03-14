Ковалевцы добились уверенной победы.
Мариуполь - Колос, фото Колос
14 марта 2021, 15:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мариуполь — Колос 1:4
Голы: Бондаренко, 45+1 — Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61
Мариуполь: Кудрик — Стасюк (Драмбаев, 51), Мампасси, Чоботенко, Меличенко (Кирюханцев, 67)) — Чех, Мишнев — Топалов (Очеретько, 51), Бондаренко, Горбунов (Кащук, 46) — Кулаков
Колос: Кучерук — Золотов, Петров, Новак, Черноморец — Задоя, Ориховский (Милько, 56) — Антюх, Чурко (Задоя, 40), Костышин (Исаенко, 73) — Лысенко (Нгамба, 73)
Предупреждения: Кулаков, Чоботенко — Нгамба, Антюх, Золотов