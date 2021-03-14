Украина

Футболист вновь получил повреждение.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер играет против черниговской Десны.

Перед самим стартом поединка защитник "горняков" Исмаили получил травму и выбыл из-заявки на матч.

Отметим, главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассчитывал на бразильца и поставил его в основой состав за час до стартового свистка. Степень травмы Исмаили пока неизвестна.

Вместо Исмаили на поле вышел Бондарь, но на левом фланге играет Матвиенко.

Отметим, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка "Горняков" против "северян". Поединок стартовал в 17:00 по киевскому времени.

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