Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и донецкий Олимпик.

Воскресная часть поединков в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги завершится матчем на КСК Ника, в котором Александрия будет принимать донецкий Олимпик.

Владимир Шаран, после ничейного исхода игры против Днепра-1 (0:0), сделал точечные изменения в стартовом составе своей команды, однако они обернулись изменением всего построения "полиграфов". С первых минут Александрия сыграет в два форвард: Устименко и Ситало, за счет уменьшения числа игроков в центре обороны до двух.

У Юрия Калитвинцева было больше проблемных позиций, после скандального дерби против Шахтера (0:1), которое завершилось удалением у "олимпийцев". Как итог, в центре обороны мы увидим Драме, а вместо дисквалифицированных Баенко и Тейшейры с первых минут выйдут Альваренга и Романовский.

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух — Лучкевич, Банада, Гречишкин, Третьяков — Устименко, Ситало.

Запасные: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Калюжный, Мирошниченко, Глоба, Шастал, Новиков.



Олимпик: Бетим — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Таллес, Альваренга, Завийский, Политыло, Романовский — Нкенг.