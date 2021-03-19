Украина

Заря намерена выкупить иранца у Фенербахче за 2,5 миллиона.

Нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш, права на которого принадлежат Фенербахче, входит в сферу интересов одного из клубов итальянской Серии А. Как сообщил директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов, луганский клуб планирует выкупить 19-летнего иранца на постоянной основе, а затем рассмотреть имеющиеся предложения. При этом, Денисов утверждает, что интереса со стороны донецкого Шахтера к футболисту нет.

"С Аллахьяром история очень интересная и даже комичная. Фенербахче купил игрока и не успел рассмотреть его в игре. Грянул ковид, грянул локдаун и матчи в Турции были остановлены. Купили вроде как потенциально неплохого футболиста, но что он из себя представляет — понятия не имели. Здесь появляется вариант с арендой в Зарю. Ее очень правильно оформили, аренда на полтора года с правом выкупа за 2,5 миллиона. Никто на него в тот момент в Фенербахче серьезно не рассчитывал".

"Ситуация сказочна еще и тем, что Заря не полностью платит Аллахьяру зарплату. 10 тысяч платит Заря и 20 тысяч — Фенербахче. Сейчас к Сайядманешу есть прямой интерес от клуба из Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 миллионов. Зная об интересе, турки начали просить Зарю вернуть игрока. Но Заря тоже знает про этот интерес, возвращать не собирается и намерена выплатить Фенербахче те самые 2,5 миллиона. Продать его сейчас можно в два или три раза дороже".

"Парень действительно хорош, на втором этаже хорошо играет, ведет верховую борьбу, имеет отличную дистанционную скорость, голы забивает и ассистирует. У него хороший потенциал для роста, поэтому продан будет он дорого. Единственный вопрос, что турки накрутили эту историю, что Аллахьяр может быть продан в Шахтер за 8 миллионов. Эта история не подтверждается, Шахтер не планирует такой трансфер", — заявил Денисов в программе Денисов Time.

В текущем сезоне Аллахьяр Сайядманеш провел в футболке луганской Зари 16 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять голов и отдать две результативные передачи.

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