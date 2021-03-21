Украина

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура УПЛ между Динамо и Рухом.

Киевское Динамо в домашнем матче попытается одолеть львовский Рух.

Динамо – Рух

Воскресенье, 21 марта, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Киевское Динамо в матче 19-го тура на своем поле сразится с львовским Рухом. На неделе киевляне поставили точку в своих выступлениях в еврокубках в этом сезоне. Подопечные Мирчи Луческу ничего не смогли поделать с Вильярреалом в выездном матче в Испании и проиграли с точно таким же счетом, как в первом матче – 0:2.

Матч против "желтой субмарины" показал, что Динамо уже всецело сосредоточено на внутреннем чемпионате и осознает, что в этой Лиге Европы выше головы прыгнуть не получится. Наверняка по этой причине не играл Шапаренко, также, скорее всего, по этой же причине получил отдых основной форвард киевлян Артем Беседин, хотя официальная версия – микротравма футболиста.

В матче против Руха Динамо будет рвать и метать, чтобы заработать свои три очка перед матчами национальных сборных. Очень важно для Динамо перед паузой одержать победу и не дать шансов Шахтеру приблизиться на угрожающее расстояние. Впереди в 22-м туре у Динамо очное противостояние с Шахтером, где в случае поражение все равно ситуация в турнирной таблице не поменяется – Динамо останется на первой позиции. "Бело-синие" уже отыграли свои матчи против Десны и Зари, а потому любая потеря очков в играх с более слабым соперником может стать причиной проигранного чемпионата и как итог – прямого выхода в группу Лиги чемпионов.

Отмечаем, что у Динамо нет новых кадровых проблем. В матче против Вильярреала на поле появился Денис Попов, который вполне может начать игру против Руха в стартовом составе. У львовян отмечаем возвращение Марьяна Мысыка после дисквалификации.

У Руха, скорее всего, должно быть превосходство в функциональной готовности. Ведь львовяне целых две недели готовились к матчу против Динамо, поскольку в прошлом туре матч между Рухом и Львовом был перенесен во благо национальной команды. (Матч был перенесен, поскольку национальная сборная Украины должна была свои ближайшие домашние матчи проводить на Львов Арене. С целью поберечь газон на стадионе матч был перенесен. В итоге оказалось, что Украина из-за ситуации с коронавирусом свои матчи проведет в Киеве, но это уже совсем другая история).

Нет никаких предпосылок полагать, что Динамо в этом матче не наберет свои три очка. Футболисты столичной команды будут сверхмотивированы и наверняка попытаются уже в первом тайме забить несколько голов, дабы обезопасить себя от нервной второй половины игры.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 1 (1 победа Динамо), забитые голы 2:0

На поле Динамо: 0

Самый результативный матч: победа Динамо 2:0

прогноз 3:0

Сергей Горбаченко, Football.ua