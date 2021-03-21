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Football.ua представляет анонс матча 19-го тура УПЛ между Колосом и Зарей.

Колос и Заря в заключительном матче тура выяснят, кто же заработает три очка.

Колос – Заря

Воскресенье, 21 марта, 19:30. Колос, Ковалевка. Дмитрий Кривушкин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Матч, который вполне тянет на звание центрального матча тура, будет сыгран без участия Динамо и Шахтера в Ковалевке. Луганская Заря попытается воспользоваться подарком, который ей преподнесла черниговская Десна. Подопечные Александра Рябоконя накануне вполне неожиданно проиграли Днепру-1 и дали возможность команде Виктора Скрипника сделать еще один уверенный шаг в направлении к бронзовым медалям. Для этого Заре необходимо обыгрывать Колос.

Колос в прошлом туре достаточно неожиданно крупно обыграл Мариуполь и в том матче пытался действовать с позиции силы. В игре против Зари команда Костышина наверняка изберет другую модель поведения и будет всеми силами пытаться отстоять свои ворота. Игра для ковалевцев пройдет под девизом: "Главное не пропустить".

Получиться или нет сделать это у Колоса? Ответ на этот вопрос мы узнаем только после финального свистка. Колос же в этом матче не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Дениса Антюха, а вот у Зари как раз все основные исполнители в строю.

Матч скорее всего станет непростым для луганской команды, но именно ее победа видится наиболее очевидным результатом противостояния.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 5 (1 ничья, 4 победы Зари), забитые голы 2:9

На поле Колоса: 2 (2 победы Зари), забитые голы 1:5

Самый результативный матч: победа Зари 3:1 (2019)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua