Football.ua представляет анонс матча 19-го тура УПЛ между Колосом и Зарей.
Заря - Колос
21 марта 2021, 07:15
Колос и Заря в заключительном матче тура выяснят, кто же заработает три очка.
Колос – Заря
Воскресенье, 21 марта, 19:30. Колос, Ковалевка. Дмитрий Кривушкин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.
Матч, который вполне тянет на звание центрального матча тура, будет сыгран без участия Динамо и Шахтера в Ковалевке. Луганская Заря попытается воспользоваться подарком, который ей преподнесла черниговская Десна. Подопечные Александра Рябоконя накануне вполне неожиданно проиграли Днепру-1 и дали возможность команде Виктора Скрипника сделать еще один уверенный шаг в направлении к бронзовым медалям. Для этого Заре необходимо обыгрывать Колос.
Колос в прошлом туре достаточно неожиданно крупно обыграл Мариуполь и в том матче пытался действовать с позиции силы. В игре против Зари команда Костышина наверняка изберет другую модель поведения и будет всеми силами пытаться отстоять свои ворота. Игра для ковалевцев пройдет под девизом: "Главное не пропустить".
Получиться или нет сделать это у Колоса? Ответ на этот вопрос мы узнаем только после финального свистка. Колос же в этом матче не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Дениса Антюха, а вот у Зари как раз все основные исполнители в строю.
Матч скорее всего станет непростым для луганской команды, но именно ее победа видится наиболее очевидным результатом противостояния.
Статистика личных встреч
Всего игр в УПЛ: 5 (1 ничья, 4 победы Зари), забитые голы 2:9
На поле Колоса: 2 (2 победы Зари), забитые голы 1:5
Самый результативный матч: победа Зари 3:1 (2019)
прогноз 1:2
Сергей Горбаченко, Football.ua