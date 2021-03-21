Украина

Команда Владимира Шарана вполне заслуженно проиграла в дерби Кировоградщины.

Воскресную программу 19 тура отечественной Премьер-Лиги открывали матчем в Кропивницком между Ингульцом и Александрией.

Поединок сопровождался борьбой и, как следствие, команды заработали семь желтых карточек на двоих. А вот с моментами все было крайне печально. Всего пять ударов в створ ворот за 90 минут. Причем Александрия сумела только раз потревожить голкипера Ингульца Малыша.

Единственный гол в поединке хозяева забили перед самым перерывом. Послеподачи со штрафного Гречишкин скинул на Ковалева, тот перевел в центр на Ситчинаву, который ударом головой заставил капитулировать Панькива.

После перерыва подопечные Шарана бросились отыгрываться. Они больше атаковали и контролировали мяч, но добиться желаемого результата, или хотя бы заработать один балл, им так и не удалось.

Вторая победа кряду дала возможность Ингульцу подняться на девятую строчку. В следующем туре подопечные Лавриненко сыграют против Маиуполя.

Александрия осталась на седьмом месте и в плохом настроении готовится к поединку с Динамо, который состоится в рамках 20 тура.

Ингулец – Александрия 1:0

Гол: Ситчинава 45+2

Ингулец: Малыш – Квасный (Синегуб, 84), Салем, Ковалев, Балан – Шишка (Чайковский, 78), Кучеренко – Бартулович (Коваленко, 62), Запорожец (Васин, 84), Козак (Щедрый, 62) – Ситчинава.

Александрия: Панькив – Вантух, Бондаренко, (Дубра, 26), Мирошниченко (Мишенко, 66) – Третьяков (Стецьков, 88), Гречишкин, Калюжный (Гордиенко, 66), Лучкевич – Устименко (Новиков, 46) – Ситало.

Предупреждения: Шишка, 51, Запорожец, 58, Коваленко, 63, Малыш, 90+1 – Бабогло, 71, Мишенко, 77, Ситало, 80.