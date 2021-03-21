Стартовые составы команд на поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги.
Сайт Шахтера
21 марта 2021, 16:40
В 17:00 на ОСК Металлист стартует поединок УПЛ между Львовом и Шахтером. Известны стартовые составы команд:
Львов: Костик – Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимец – Чиряк – Эрнест, Брикнер, Алваро, Шина – Ныч.
Запасные: Ильющенков, Крушинский, Довгий, Сабино, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Майкон, Маркос — Марлос, Тете, Соломон — Мораес.
Запасные: Пятов, Хочолава, Бондарь, Дентиньо, Патрик, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка.