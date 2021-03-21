В 17:00 на ОСК Металлист стартует поединок УПЛ между Львовом и Шахтером. Известны стартовые составы команд:

Львов: Костик – Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимец – Чиряк – Эрнест, Брикнер, Алваро, Шина – Ныч.

Запасные: Ильющенков, Крушинский, Довгий, Сабино, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Майкон, Маркос — Марлос, Тете, Соломон — Мораес.

Запасные: Пятов, Хочолава, Бондарь, Дентиньо, Патрик, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка.