Украинский голкипер опередил в голосовании Максима Третьякова и Романа Вантуха.
Юрий Панькив, ФК Александрия
29 марта 2021, 21:23
Пресс-служба Александрии опубликовала результаты голосования среди болельщиков, которые определили лучшего футболиста клуба по итогам марта 2021 года.
По результатам опроса среди респондентов, лучшим игроком Александрии в этом месяце стал голкипер Юрий Панькив.
36-летнему украинцу удалось опередить в голосовании Максима Третьякова и Романа Вантуха.
В марте Панькив сыграл за Александрию четыре поединка, два из которых он провел на ноль и пропустил всего два гола.
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