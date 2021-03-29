Украина

Украинский голкипер опередил в голосовании Максима Третьякова и Романа Вантуха.

Пресс-служба Александрии опубликовала результаты голосования среди болельщиков, которые определили лучшего футболиста клуба по итогам марта 2021 года.

По результатам опроса среди респондентов, лучшим игроком Александрии в этом месяце стал голкипер Юрий Панькив.

36-летнему украинцу удалось опередить в голосовании Максима Третьякова и Романа Вантуха.

В марте Панькив сыграл за Александрию четыре поединка, два из которых он провел на ноль и пропустил всего два гола.

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