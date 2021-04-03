Известны стартовые составы на матч Рух — Заря.
В матче 20тура УПЛ Рух сыграет с Зарей. Представляем стартовые составы.
Рух: Бандура — Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык — Мартынюк, Карасюк, Федорчук, Климчук — Б. Бойчук, Кондраков
Запасные: Мысак, Белый, Копына, Сыч, Борячук, Кухарук, Кухаревич, Притула, Абдихоликов.
Заря: Василь — Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниор Рейс — Цвек, Юрченко, Кабаев, Лунёв — Громов, Шахаб
Запасные: Мацапура, Рыбак, Руфати, Цыганикс, Емец, Гринь, Назарина, Аллахяр, Гладкий.
Поединок стартует в 17:00. Football.ua ведет онлайн-трансляцию поединка.