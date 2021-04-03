В матче 20тура УПЛ Рух сыграет с Зарей. Представляем стартовые составы.

Рух: Бандура — Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык — Мартынюк, Карасюк, Федорчук, Климчук — Б. Бойчук, Кондраков

Запасные: Мысак, Белый, Копына, Сыч, Борячук, Кухарук, Кухаревич, Притула, Абдихоликов.

Заря: Василь — Хомченовский, Иванисеня, Абу Ханна, Жуниор Рейс — Цвек, Юрченко, Кабаев, Лунёв — Громов, Шахаб

Запасные: Мацапура, Рыбак, Руфати, Цыганикс, Емец, Гринь, Назарина, Аллахяр, Гладкий.

Поединок стартует в 17:00. Football.ua ведет онлайн-трансляцию поединка.