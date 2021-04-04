Украина

Команды так и не смогли открыть счет в матче.

Колос в рамках поединка 20-го тура чемпионата Украины отправился в гости к Миная. С первых минут команды задали довольно неплохой темп игры. Первый момент пришлось ждать порядка 15 минут — Лысенко пробил головой после навесной передачи с правого фланга — мяч угодил в штангу и отлетел в руки Поповичу.

Минай постепенно начал отодвигать игру от своих ворот и пытался атаковать посредством фланговых проходов, но передачам Кожанова не хватало точности. Ковалевцы, в свою очередь, продолжали методично взламывать оборону соперника. Так, Лысенко уже уложил Поповича на газон, но все равно не смог послать мяч мимо голкипера.

Минай все-таки смог ответить — Шондер получил мяч от Пыняшко в штрафной и пробил, но точности ему не хватило. Середина тайма выдалась очень напряженной, Колос имел еще один опасный момент, когда Антюх подработал мяч в чужой штрафной и вторым касанием пробил под перекладину — Попович выручил свою команду.

Тем не менее, открыть счет в первой половине игры команды так и не смогли, отправившись отдыхать при "сухом" счете на табло. В начале второго тайма Минай довольно активно шел вперед и вскоре смог создать опасный момент — Нуриев пробил головой после подачи с углового, но Волынец в отличном прыжке выручил свою команду.

Нуриев продолжал угрожать воротам соперника и пробивал из-за пределов штрафной из выгодной позиции, но соперник его попытку заблокировал. Колос комбинировал на чужой половине поля, но ничего особенного ковалевцам не удавалось. Ближе к концу матча команды еще раз обменялись моментами.

Сперва Нуриев пробил издали рядом с верхним углом. Несколько позже Угочукву пробивал по воротам из чужой штрафной площади, однако мяч прошел рядом со штангой. Обе команды пытались вырвать победу, но ни у одной из них это не получилось. Свисток арбитра зафиксировал ничейный результат без забитых голов.

Минай — Колос 0:0

Минай: Попович — Сакив, Лопыренок, Матич, Пыняшко (Одуэньи, 82), Маембэ — Ткачук, Кожанов (Ахмедзаде, 88), Петрусенко — Шиндер (Милевский, 82), Нуриев.

Колос: Волынец — Кравченко, Петров, Гавриш, Черноморец — Милько, Ориховский (Нгамба, 78), Ильин (Данфа, 68), Чурко, Антюх (Смирный, 68) — Лысенко (Хлебас, 78).

Предупреждения: Нуриев, Угочукву — Ильин, Петров, Данфа