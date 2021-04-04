Украина

Специалист — об игре против "горняков".

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (0:2).

"Кадровые потери – да, без них не бывает в футболе. Просто мы вышли на матч и не были уверены, что можем выиграть, – вот это самое главное. Успокаивал футболистов, говорил, что ничего страшного нет. В каждой ситуации – при любом пасе, обводке – футболист должен быть уверен в себе".

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В некоторых моментах должны были сохранять мяч, но мы боялись или потерять, или ошибиться, по-простому отдавали. Шахтер процентов пятьдесят не отбирал мячи – мы отдавали. Это футбол, от этого никуда не денешься", — сказал Максимов на пресс-конференции.

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