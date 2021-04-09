Украина

Специалист рассказал о подготовке к матчу с Мариуполем.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал подготовку к предстоящему матчу УПЛ против Мариуполя.

"Матчи всегда непросты, соперники очень мотивированы, энергичны. У Мариуполя есть все качества, коллектив отлично ориентирован тренером: любит владеть мячом, подключать к атаке большое количество футболистов. Предстоящая встреча требует от нас огромного внимания и самоотдачи.

Действительно, было три дня, чтобы тренироваться всей группой, вернуться и поработать над тем, что потеряли за все время, и это хорошо. Было много матчей и высокая интенсивность. К сожалению, мы утратили некоторые важные принципы игры – сейчас все их повторяем и отрабатываем. Надеемся поставить хорошую точку в чемпионате, снова прибавить в своей игре".

"Практически все готовы к матчу с Мариуполем. Некоторые ребята еще травмированы, другие восстанавливаются. Часто, если мы видим, что игрок тренируется, это не значит, что он готов. По крайней мере он начинает процесс работы, который приведет его к игре либо нет. Посмотрим. Сейчас мы переживаем такой процесс с некоторыми футболистами

Матвиенко и Тете также восстанавливаются. Посмотрим, в каких кондициях они будут, когда мы проведем финальную оценку, чтобы понять, готовы ли они к игре. Очень хотим завершить чемпионат на высоком уровне, и ошибки с теми или иными футболистами могут стать фатальными. Хотим, чтобы все ребята были готовы, но должны быть осторожны", — цитирует Каштру Shakhtar News.

Шахтер сыграет против Мариуполя 10-го апреля в 14:00 по киевскому времени.

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