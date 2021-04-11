Команда Николая Цымбала в очередной раз уступила.
Минай уступил Руху, УПЛ
11 апреля 2021, 18:51
В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух в домашнем матче обыграл Минай со счетом 2:0.
Андрей Кухарук на 66-й минуте сумел счет открыть, а на 83-й минуте форвард Даниил Кондраков реализовал 11-метровый удар.
Таким образом Рух занимает 12-е место в УПЛ, а Минай пока остался на последнем месте в таблице.
Рух - Минай 2:0
Голы: Кухарук, 66, Кондраков, 83
Рух: Бандура, Стаменкович, Белый, Гагун, Федорчук, Мысык, Кухарук (Карасюк, 87), Мартынюк, Бойчук, Борячук (Климчук, 46), Кондраков.
Минай: Попович, Сакив, Лопыренок (Багайоко, 23), Матич, Маембе, Петрусенко, Кожанов (Милевский, 78), Ткачук, Пыняшко (Ахмедзаде, 62), Нуриев, Шиндер (Одуэньи, 78).
Предупреждения: Федорчук, Шиндер, Кондраков, Багайоко, Милевский.
Удаление: Бакайоко