Украина

Команда Николая Цымбала в очередной раз уступила.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух в домашнем матче обыграл Минай со счетом 2:0.

Андрей Кухарук на 66-й минуте сумел счет открыть, а на 83-й минуте форвард Даниил Кондраков реализовал 11-метровый удар.

Таким образом Рух занимает 12-е место в УПЛ, а Минай пока остался на последнем месте в таблице.

Рух - Минай 2:0

Голы: Кухарук, 66, Кондраков, 83

Рух: Бандура, Стаменкович, Белый, Гагун, Федорчук, Мысык, Кухарук (Карасюк, 87), Мартынюк, Бойчук, Борячук (Климчук, 46), Кондраков.

Минай: Попович, Сакив, Лопыренок (Багайоко, 23), Матич, Маембе, Петрусенко, Кожанов (Милевский, 78), Ткачук, Пыняшко (Ахмедзаде, 62), Нуриев, Шиндер (Одуэньи, 78).

Предупреждения: Федорчук, Шиндер, Кондраков, Багайоко, Милевский.

Удаление: Бакайоко