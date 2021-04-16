Украина

Стали известны котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

В рамках поединка 22-го тура УПЛ киевское Динамо сыграет на выезде против Шахтера и попытается снять все вопросы в чемпионской гонке.

По мнению экспертов из компании Parimatch, подопечные Луиша Каштру имеют больше шансов на победу.

На триумф Шахтера можете поставить с коэффициентом 2,07. Ничью оценили в 3,55, а победу киевлян в 3,45.

Если вы верите в то, что в матче будет забито три и более голов, тогда ставьте с коэффициентом 2,04.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.