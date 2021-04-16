В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов встретится с Александрией. Главный тренер львовской команды Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Александрия — очень подвижная и опытная команда. Без слабых мест. Им также нужно противостоять — выходить и играть. Эрнест возвращается, и это плюс. У нас сейчас каждый человек на вес золота. Мы его ждем, рассчитываем и знаем, что он нам поможет".

"Психологически тяжело всей команде. Ребята у нас молодые. Но если они выдержат и пройдут этот путь, то станут сильными футболистами. У них все для этого есть", — заявил Бессмертный в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч ПФК Львов — Александрия состоится сегодня, 16-го апреля, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.