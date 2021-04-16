Украина

Хавбек Мариуполя высказался о следующем матче чемпионата Украины против Олимпика.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь встретится с Олимпиком. Полузащитник "приазовцев" Вячеслав Танковский поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Олимпик — очень хорошая команда, нам всегда с ними тяжело играть. Они могут как контролировать мяч, так и действовать на контратаках. Я смотрел их матч с Колосом — они действовали на контратаках. У них очень быстрые фланги".

"В целом это хорошая команда, просто им сейчас не везет, так как не могут выиграть. У них новый тренер и они пока ищут свою игру. Мы будем играть в свой футбол, держать мяч, прессинговать соперника", — заявил Танковский в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Мариуполь — Олимпик состоится в воскресенье, 18 апреля, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.