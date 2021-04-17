Украина

Команды проведут первый поединок по FIFA 21.

В рамках центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер сыграет против киевского Динамо. Клубы решили помимо футбольного матча провести и киберфутбольную игру.

Шахтер будет представлять Forlan FS. Он - Про-геймер с 2011 года. Ежегодно выступающий на всеукраинских и международных турнирах по FIFA, занимая на них призовые места. Киевский клуб представит BlackStar98.

Стоит отметить, что матч будут комментировать Роман Бебех и Юрий Strike Терещенко из WePlay Esports.

Вашему вниманию онлайн трансляция противостояния:

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