Украина

BlackStar98 оказался сильнее Forlan FS.

Завершилось первое в истории киберфутбольное дерби между киевским Динамо и донецким Шахтером.

Киевлян в данном двухматчевом противостоянии представлял бывший профессиональный футболист Ярослав BlackStar98 Гурмак, который выступал за столичную Оболонь-Бровар. За Шахтер играл известный в Украине киберспортсмен Forlan FS.

Первый матч завершился уверенной победой Динамо со счетом 4:1. Во втором поединке Forlan FS выглядел увереннее соперника, но победил с минимальным преимуществом (2:3).

Можно констатировать, что первое в истории Украины киберфутбольное дерби завершилось в пользу "бело-синих" с общим счетом 6:4.

Отметим, что 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени донецкий Шахтер на НСК Олимпийском сыграет против Динамо. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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