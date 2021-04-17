Украина

Подопечные Рябоконя получили в свои ворота три мяча.

Десна в рамках поединка 22-го тура чемпионата Украины отправилась в гости к Минаю. Подопечные Рябоконя ожидаемо забрали игровую инициативу под свой контроль уже с первых минут поединка. Первый момент возник довольно быстро, но ударам гостей не хватало точности, а иногда и акцентированности.

Так, чудом мяч не оказался в воротах Миная, когда Дегтяреву не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть дальнюю штангу. А вот дальше события получили несколько неожиданное развитие. Тамм сбил Ахмедзаде в своей штрафной площади, а Нуриев, в свою очередь, развел мяч и голкипера по разным углам ударом с "точки". 1:0.

Десна могла сравнять счет, когда Гуцуляк здорово обошел двух соперник и пробил из пределов штрафной — выше цели получилось. А под занавес тайма Нуриев получил мяч в чужой штрафной площади после аккуратного паса Ахмедзаде и расстрелял ворота Литовки. 2:0. Отдыхать команды ушли при комфортном преимуществе хозяев.

Казалось, что Десна перевернет игру во втором тайме, но уже в его дебюте Пиняшко роскошным ударом послал мяч под перекладину с края штрафной. 3:0. Конечно, подопечные Рябоконя смогли быстро ответить, когда Имереков головой отправил мяч в ворота после подачи партнера с углового. 3:1.

Тем не менее, это не придало гостям импульс, который бы позволил в оставшееся время побороться за распределение очков. Обе команды имели моменты, чтобы забить, но вплоть до финального свистка счет в матче больше не менялся. Такой результат грозит Десне тем, что команда может пропустить вперед Ворсклу. Минай, в свою очередь, поднялся на 11 место.

Минай — Десна 3:1

Голы: Нуриев, 24, 39, Пиняшко, 50 — Имереков, 56

Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив — Кожанов (Пиняшко, 41), Ткачук (Милевский, 79), Петрусенко, Бойко (Малепе, 79) — Нуриев, Ахмедзаде (Снижко, 66)

Десна: Литовка — Конопля (Полегенько, 74), Имереков, Тамм (Гитченко, 46), Сухоцкий — Домбровский (Чепурненко, 54), Огиря — Картушов, Арвеладзе (Волков, 54), Гуцуляк — Дегтярев (Безбородько, 46)

Предупреждения: Тамм, Огиря, Волков, Картушов