Украина

Полтавчане забили пять из шести мячей встречи усилиями своих футболистов.

Двадцать второй тур украинской Премьер-лиги имел в себе неосязаемый потенциал привлечения зрительской аудитории. Судите сами: футбольный уик-энд формально начался еще в пятницу, когда ПФК Львов шокировал Александрию (3:1), а уже на следующий день мы говорили о феноменальной победе закарпатского Миная над черниговской Десной с таким же счетом. И это мы еще не дошли до главного блюда в виде извечного противостояния между донецким Шахтером и киевским Динамо!

Однако, перед началом центрального поединка выходных в украинском футболе, нам было необходимо отправится в Полтаву, где должна была пройти не менее занимательная игра между местной Ворсклой и луганской Зарей, которые в равной степени стремятся занять итоговую третью строчку в турнирной таблице по завершению текущего сезона. В контексте стремления команд достигать результата в очном противостоянии говорить больше ничего не приходилось.

Подопечные Юрия Максимова и Виктора Скрипника не стали скрывать своих намерений играть в скоростной футбол уже с первых минут, и немного помогало хозяева в этом плане справляться с соперниками их родное поле, которое все еще "недостаточно позеленело" для того, чтобы считаться качественным покрытием. Возможно, именно в этом факторе кроется причина столь неудачного подката Хомченовского в правом фланге обороны уже на восьмой минуте. Якубу воспользовался моментом, и ассистировал Степанюку, который сразу же пробил в свободный дальний угол.

Впрочем, луганчане в дальнейшем показывали настолько отвратительный футбол в обороне до перерыва, что сетовать в сторону газона было просто неуместно. Лишь сами игроки Зари были виноваты в потере мяча в центре поля на 24-й минуте, после чего Тилль хотел пасовать на ход Степанюку в правый фланг, но мяч пришелся в ноги Скляру. Александр не растерялся, тут же подключил Кулача, и форварду не было необходимости предлагать два подхода для забитого гола.

Команды обменялись быстрыми атаками в середине первого тайма, но Шахаб запорол свой момент, сразу после второго пропущенного гола, а перед этим Василь не дал переиграть себя в противостоянии с двумя завершающими ударами от Степанюка. Но допускать такие ошибки в обороне по ходу столь ответственной игры… Заря не ушла на перерыв без третьего пропущенного. Иванисеня привез момент на свои ворота неудачной передачей в ноги Степанюку, и тут же получил обратный пас в зону между двумя центральными защитниками. Кулач вновь отличился голом, благодаря чему ушел в отрыв в гонке бомбардиров, а его команда тем самым выбила почву из-под ног коллектива Виктора Скрипника.

Наставник Зари со своими подопечными в перерыве поступил как строгий воспитатель: допустили ошибки — исправляйте сами. Возможно, с точки зрения управления коллективом, решение было оправдано в полной мере, но на ситуацию на поле это не повлияло совершенно никоим образом. Очередной выпад в контратаку Ворсклы пришелся на 49-ю минуту, после чего матч можно было завершать досрочно. Жуниньо передачей от центра поля попал в Степанюка, после чего форвард нашел в чужой штрафной Скляра, а Александр продлил передачу на пустые ворота для Кулача.

И только после этого Скрипник прибегнул к заменам в составе своей команды, но луганчане оказались способны лишь перевести игру на чужую половину поля. Да, в последствии им таки удалось обеспечить себя дополнительной парой забитых мячей, что скрасило ужасную картину на табло. Однако, выстраданный удар Гладкого с правого фланга штрафной на 79-й и завершение подачи штрафного с левого фланга от Юрченко на голову Фаворову на 90+3-й минутах лишь внесло сумятицу во впечатления от игры тех болельщиков, которые просто решат на следующее утро посмотреть итоговый счет. На поле в этот вечер была только команда Максимова.

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет гостевой матч против ковалевского Колоса, а луганская Заря будет принимать в Запорожье донецкий Олимпик, но предварительно потратит силы на гостевой полуфинал Кубка Украины против Александрии посреди недели.— Заря 4:2Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 — Тилль, 79, Фаворов, 90+3Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Пердута (Сапай, 57), Скляр (Челядин, 80), Пуцлин, Наджееб — Тилль, Степанюк (Луизао, 76) — Кулач (Кравчук, 76).Василь — Хомченовский, Вернидуб, Иванисеня, Жуниньо — Цвек (Лунев, 56) — Юрченко, Кочергин — Назарина (Фаворова, 82) — Сайядманеш (Алефиренко, 82), Шахаб (Гладкий, 56).Предупреждения: Наджееб — Цвек, Шахаб, Вернидуб, Хомченовский, Жуниньо