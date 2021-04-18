Украина

Football.ua представляет матч 22-го тура УПЛ между Колосом и Днепром-1.

В заключительном матче 22-го тура УПЛ Колос в Ковалевке примет команду Игора Йовичевича Днепр-1.

Колос – Днепр-1

Воскресенье, 18 апреля, 19:30. Стадион Колос, Ковалевка. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Маловероятно, что Днепру-1 в текущем сезоне удастся зацепиться за еврокубковые места, хотя такая вероятность до сих пор существует. Коллектив из Днепра после зимнего перерыва выглядит абсолютно иначе. И если бы Игор Йовичевич пришел в команду не по ходу сезона, а перед его стартом, то вполне вероятно, что Заря не так бы вольготно чувствовала себя на третьей строчке.

В своей истории Днепр-1 еще ни разу не обыгрывал Колос в УПЛ на его поле. И сейчас это будет задача не из простых. В первом круге команда из Ковалевки полностью закрылась в игре против Днепра-1 и использовала свои шансы в контратаках. Вполне вероятно, что и на этот раз команда Костышина попробует провернуть что-нибудь подобное. А вот получится ли? Есть сомнения. Ведь Днепр-1 после зимнего перерыва выглядит совсем иначе и в своем пассиве имеет единственное поражение от киевского Динамо.

По причинам травм в этой игре Колосу не помогут Морозко и Задоя, а у Днепра-1 Пихаленок недавно перенес операцию по удалению аппендикса. Также не забываем, что из-за дисквалификации Днепру-1 не смогут помочь Довбик и Ди Франко. Но несмотря на все эти потери, мы прогнозируем победу именно Днепра-1, хотя букмекеры считают иначе.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 4 (3 победы Колоса, 1 победа Днепра-1), забитые голы 11:3

На поле Колоса: 2 (2 победы Колоса), забитые голы 8:1

Самый результативный матч: победа Колоса 4:1 (2020)

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua