Украина

Львовский клуб продолжает свое пребывание на последней строчке в турнирной таблице УПЛ.

Завершился поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Ингулец принимал львовский Рух на стадионе Зирка в Кропивницком.

Подопечные Ивана Федика создали больше моментов у ворот соперника, чем петровская команда, однако ни одному из коллективов не удалось в итоге реализовать хотя бы один. Наилучшая возможность сменить нули на табло появилась на 32-й минуте у Руха, но Климчук не реализовал пенальти.

Так, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, благодаря которой Рух, располагающийся на последней строчке, сравнялся по количеству набранных очков с Олимпиком, но у донецкого клуба еще есть один матч в запасе.

Ингулец — Рух 0:0

Ингулец: Крынский, Али Бен Салем, Запорожец, Козак (Шевцов 74), Бартулович (Васин 55), Коваленко (Янаков 55), Александр Кучеренко, Михаил Шишка, Денис Балан, Сичинава, Синегуб

Рух: Бандура, Гагун, Федорчук, Климчук (Борячук 67), Мысык, Мартынюк, Кондраков, Бойчук, Белый, Стаменкович, Кухарук

Предупреждения: Ситчинава, Запорожец,Шишка — Федорчук, Мысык, Борячук