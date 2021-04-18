Украина

Матч в Коваливке закончился ничьей.

Последним матчем 22 тура УПЛ стало противостояние Колоса и Днепра-1 в Коваливке.

Поединок претендентов на еврокубки завершился боевой ничьей. На гол Милько после углового днепряне ответили точным ударом Чуже также после розыгрыша стандартного положения — 1:1.

Днепр-1 набирает 26 очков и вплотную приближается к Александрии, которая еще удерживает седьмое место. Колос с 34-мя очками остался на шестой позиции.

В следующем туре Днепр-1 сыграет с Минаем, а Колос будет противостоять Ворскле.

Колос — Днепр-1 1:1

Голы: Милько 27 — Чуже 43

Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Новак, Петров — Милько, Кравченко, Чурко - Богданов, Костышин (Смирный, 72) — Лысенко (Антюх, 85).

Днепр-1: Юрчук — Логинов (Сваток, 58), Дуглас, Тейлор, Цуриков (Булеца, 65) — Игнатенко, Назаренко (Батагов, 65), Когут, Дубинчак — Хобленко (Ярмолюк, 90), Чуже.

Предупреждения: Лысенко, 62, Чурко, 67, Золотов, 70, Гавриш, 86 - Игнатенко, 75.