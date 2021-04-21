Украина

Клуб из Ковалевки сообщает, что не получал информации о правонарушениях со стороны своих игроков.

Стоит напомнить, что ранее на многочисленных украинских интернет-ресурсах появилось сообщение о якобы совершенном игроками ковалевского Колоса пьяном дебоше в поезде Ужгород — Киев, когда команда 4 апреля возвращалась с гостевой игры 20-тура украинской Премьер-лиги против закарпатского Миная (0:0).

Футбольному клубу, на фоне достаточно резонансного события, пришлось реагировать на серьезный удар по репутации своего коллектива публикацией соответствующего заявления.

"19 апреля на сайте Obozrevatel.сom опубликована статья под названием "Футболисты Колоса устроили дебош в поезде", которая была быстро подхвачена и распространена другими электронными СМИ.

Бросается в глаза уровень профессионального подхода работника данного интернет-портала (Мария Шевчук), которая для объективного освещения информации не смогла обратиться в Клуб за комментариями, но не обошла без упреков относительно отсутствия реакции с нашей стороны.

Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе — от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, Укрзалізниці или других участников данной ситуации, на момент выхода вышеупомянутой статьи, к нам не поступало.

Кроме того, автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют.

Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум.

При этом, ФК Колос осуждает любую противоправную и аморальное поведение невзирая на личности и выступает против подобных действий.

В то же время, мы убеждены, что "восстановление справедливости" за счет порождения другой несправедливости также является аморальным.

Также, пользуясь случаем хотим извиниться перед своими болельщиками за то, что те вынуждены наблюдать за подобными ситуациями", — гласит официальная позиция клуба по поводу случившегося.

Тем временем, подопечные Руслана Костышина продолжают вести подготовку к ответственному домашнему поединку против полтавской Ворсклы.