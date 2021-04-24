Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Десна в рамках поединка 23-го тура чемпионата Украины отправится в гости ко Львову.

Львов — Десна

Суббота, 24 апреля, 19:30. Львов, стадион Арена Львов. Главный арбитр встречи — Евгений Арановский. Трансляция — телеканал Футбол 2.

Львов после нескольких успешных результатов смог подняться вверх по турнирной таблице и сейчас находится на десятой строчке с 21 набранным баллом в активе. В минувших матчах Львов сперва обыграл Александрию, а затем набрал три очка благодаря минимальной победе. Львовяне, очевидно, захотят продолжить такую серию, но соперник в этот раз очень непростой — Десна.

Подопечные Александра Рябоконя в прошлом туре несколько неожиданно уступили Минаю и теперь попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачный результат. Конечно, "северянам" не хватало Тотовицкого и Калитвинцева, которые имеют огромное влияние на атакующую игру.

Десна продолжает борьбу за зону Лиги Европы, ведя погоню за Ворсклой и Зарей. В то же время, стоит оглядываться назад, на Колос, который в любой момент попытается воспользоваться осечкой соперника. Матч обещает быть наполненным борьбой и быстрыми атаками/

В первом круге львовская команда довольно неожиданно добилась минимальной победы благодаря голу Грисьо, которого в этом матче, к слову, не будет — полузащитник дисквалифицирован. По той же причине хозяева не смогут рассчитывать на Романчука.

Не сыграют: Грисьо, Романчук