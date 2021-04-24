Украина
24 апреля 2021, 18:54
Колос разобрался с Ворсклой и поднялся в зону еврокубков
Команда Руслана Костышина забила свои первые мячи в истории очных противостояний против Ворсклы.
фото ФК Колос Ковалевка
24 апреля 2021, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Колос — Ворскла 3:0
Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 87
На 66-й минуте Вячеслав Чурко (Колос) не забил пенальти (вратарь).
Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов (Задоя, 89), Милько — Антюх (Смирный, 63), Костышин (Ильин, 78), Чурко (Нгамба, 90) — Хлебас (Исаенко, 63).
Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Наджееб, Скляр (Челядин, 72), Пуцлин (Луизао, 67), Кане — Тилль (Нестеренко, 85), Степанюк (Кравчук, 72) — Кулач.
Предупреждения: Костышин — Скляр, Альюн.