Украина

Колос разобрался с Ворсклой и поднялся в зону еврокубков

Команда Руслана Костышина забила свои первые мячи в истории очных противостояний против Ворсклы.

фото ФК Колос Ковалевка

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Колос — Ворскла 3:0

Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 87



На 66-й минуте Вячеслав Чурко (Колос) не забил пенальти (вратарь).



Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов (Задоя, 89), Милько — Антюх (Смирный, 63), Костышин (Ильин, 78), Чурко (Нгамба, 90) — Хлебас (Исаенко, 63).



Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Наджееб, Скляр (Челядин, 72), Пуцлин (Луизао, 67), Кане — Тилль (Нестеренко, 85), Степанюк (Кравчук, 72) — Кулач.



Предупреждения: Костышин — Скляр, Альюн.