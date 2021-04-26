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Фиорентина - Ювентус, getty images
26 апреля 2021, 00:16
Ювентус в рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии отправился в гости к Фиорентины и не смог добыть победу.
На гол Влаховича на 29-й минуте игры ответил Мората в самом начале второй половины встречи роскошным обводящим ударом.
Обзор матча:
Фиорентина — Ювентус 1:1
Голы: Влахович, 29 — Мората, 46
Фиорентина: Дронговски, Игор Жулио (Бираги, 72), Пеццелья, Касерес, Венути (Мартинес, 46), Амрабат, Кастровилли, Рибери (Куаме, 72), Пульгар, Миленкович, Влахович.
Ювентус: Щесны, де Лигт, Бонуччи (Мората, 46), Кьеллини, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи (Маккенни, 69), Куадрадо, Роналду, Дибала (Кулусевски, 46).
Предупреждения: Игор Жулио, де Лигт, Касерес, Бираги.