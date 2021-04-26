Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ювентус в рамках поединка 33-го тура чемпионата Италии отправился в гости к Фиорентины и не смог добыть победу.

На гол Влаховича на 29-й минуте игры ответил Мората в самом начале второй половины встречи роскошным обводящим ударом.

Обзор матча:

Фиорентина — Ювентус 1:1

Голы: Влахович, 29 — Мората, 46

Фиорентина: Дронговски, Игор Жулио (Бираги, 72), Пеццелья, Касерес, Венути (Мартинес, 46), Амрабат, Кастровилли, Рибери (Куаме, 72), Пульгар, Миленкович, Влахович.

Ювентус: Щесны, де Лигт, Бонуччи (Мората, 46), Кьеллини, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи (Маккенни, 69), Куадрадо, Роналду, Дибала (Кулусевски, 46).

Предупреждения: Игор Жулио, де Лигт, Касерес, Бираги.