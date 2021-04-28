Украина

Голкиперу Динамо понадобилось хирургическое вмешательство в связи с травмой плеча.

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет успешно перенес операцию на плече. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

19-летний украинец в понедельник, 26 апреля, вернулся в Киев из Мюнхена, где и проводилось хирургическое вмешательство.

Отмечается, что вернуться к тренировках в общей группе юный голкипер сможет приблизительно через три месяца, то есть к началу нового сезона.

В нынешней кампании Руслан Нещерет провел за первую команду Динамо три матча в украинской Премьер-лиге, а также выездной поединок группового этапа Лиги чемпионов с Барселоной.

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