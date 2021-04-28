Украина
28 апреля 2021, 18:59
Заря в скандальном матче уступила Олимпику и упустила возможность приблизиться к Шахтеру
Юрий Калитвинцев впервые одержал победу во главе донецкой команды.
Заря — Олимпик, фото ФК Заря Луганск
28 апреля 2021, 18:59
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Олимпик — Заря 2:1
Голы: Бабенко, 53, Тейшейра, 71, Сайядманеш, 90+2
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Векляк, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Таллес, Нкенг, Тейшейра — Каргбо (Чогадзе, 36).
Заря: Василь — Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Цвек (Назарина, 56) — Хомченовский (Кабаев, 56), Кочергин (Юрченко, 81) — Лунев (Шевченко, 35) — Громов, Шахаб (Сайядманеш, 81).
Предупреждения: Каргбо, Таллес, Бабенко, Векляк, Кичак — Хомченовский, Кочергин, Руфати.
На 32-й минуте был удален Никола Василь (Заря) (грубое нарушение).