Украина

Защитник Шахтера поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

В момент досрочного завоевания футболистами киевского Динамо чемпионского титула текущего сезона украинской Премьер-лиги, донецкий Шахтер окончательно распрощался с мечтами о защите "золотых" медалей образца прошлого футбольного года.

Однако, это не снимает с "горняков" необходимость защищать вторую строчку от посягательств луганской Зари, в контексте чего грядущая встреча против днепровского Днепра-1 имеет важное турнирное значение для подопечных Луиша Каштру.

За несколько дней до начала поединка, центральный защитник дончан Сергей Кривцов в интервью пресс-службе клуба поделился собственными ожиданиями от грядущей встречи на НСК Олимпийский.

"В середине недели у нас проводится день с большой нагрузкой. Думаю, в следующие дни будут восстановительные тренировки. Нам нужно выиграть все следующие матчи, чтобы остаться на второй строчке и со следующего сезона решать свои задачи в чемпионате.

Днепр-1 — команда, которая играет в футбол. Не просто бей-беги, а пытаются выйти из обороны за счет короткого и среднего паса. У них много классных футболистов. Они набрали хорошую форму. Сейчас это хорошая команда в чемпионате.

Столько уже матчей провели без болельщиков. Будет дополнительная мотивация, будут нас гнать вперед", — подытожил украинский футболист.

Напомним, что матч Шахтер — Днепр-1 состоится 1 мая, в 17:00 по киевскому времени.