Защитник Шахтера поделился ожиданиями от предстоящего поединка.
Сергей Кривцов, фото ФК Шахтер Донецк
30 апреля 2021, 11:50
В момент досрочного завоевания футболистами киевского Динамо чемпионского титула текущего сезона украинской Премьер-лиги, донецкий Шахтер окончательно распрощался с мечтами о защите "золотых" медалей образца прошлого футбольного года.
Однако, это не снимает с "горняков" необходимость защищать вторую строчку от посягательств луганской Зари, в контексте чего грядущая встреча против днепровского Днепра-1 имеет важное турнирное значение для подопечных Луиша Каштру.
За несколько дней до начала поединка, центральный защитник дончан Сергей Кривцов в интервью пресс-службе клуба поделился собственными ожиданиями от грядущей встречи на НСК Олимпийский.
"В середине недели у нас проводится день с большой нагрузкой. Думаю, в следующие дни будут восстановительные тренировки. Нам нужно выиграть все следующие матчи, чтобы остаться на второй строчке и со следующего сезона решать свои задачи в чемпионате.
Днепр-1 — команда, которая играет в футбол. Не просто бей-беги, а пытаются выйти из обороны за счет короткого и среднего паса. У них много классных футболистов. Они набрали хорошую форму. Сейчас это хорошая команда в чемпионате.
Столько уже матчей провели без болельщиков. Будет дополнительная мотивация, будут нас гнать вперед", — подытожил украинский футболист.
Напомним, что матч Шахтер — Днепр-1 состоится 1 мая, в 17:00 по киевскому времени.