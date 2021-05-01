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Football.ua представляет анонс матча 24-го тура УПЛ между Шахтером и Днепром-1.

Обе команды уже практически какой-либо турнирной мотивации. Только вот "горнякам" для пущей уверенности, что второе место от них никуда не денется, необходимо-таки добыть победу в этом матче.

Шахтер – Днепр-1

Суббота, 1 мая, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Не потеряй Заря очки в скандальном матче против Олимпика, то этот поединок был бы крайне важен для подопечных Луиша Каштру, а так право еще на одну осечку у Шахтера. Единственное что – болельщики донецкого клуба явно не поймут третье в ряд поражение от своей команды. В позапрошлом туре в чемпионском матче Шахтер уступил Динамо, а в прошлом безвольно проиграл Александрии.

Помимо игровых проблем у "оранжево-черных" хватает и кадровых. Из-за травм на поле не смогут выйти: Исмаили, Коноплянка, Мораес, Бондарь. Не тренировался в общей группе и Марлос. Зато к матчу с Днепром-1 уже должен быть готов Алан Патрик. Также после дисквалификации возвращаются Майкон и Матвиенко.

Днепр-1 в прошлом туре не заметил Минай и выиграл со счетом 3:0. До этого подопечные Игора Йовичевича расписали мировую с Колосом 1:1. После зимнего перерыва команда из Днепра выглядит совсем иначе. По набранным очкам в календарном 2021-м году Днепр-1 вообще занимает второе место в турнирной таблице. Правда, первая половина была провалена, а потому сейчас уже команда Йовичевича не ведет борьбу за зону еврокубков. Но и зона вылета находится достаточно далеко.

Серьезных проблем в составе Днепра-1 нет. Отмечаем, что точно не сыграют арендованные у Шахтера Пихаленок и Игнатенко.

Матч обещает быть жарким. Несмотря на последние неудачи Шахтер обязан для себя в первую очередь добывать результат. Но и Днепр-1 готов проверить свои силы на фоне такого соперника, а то как выглядит сейчас оборона Шахтера в сумме с текущей формой Артема Довбика убеждает в том, что оставить сухими свои ворота Анатолию Трубину будет крайне сложно.

Отдельно отмечаем, что на этом матче смогут присутствовать болельщики.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 3 (3 победы Шахтера), забитые голы 7:1

На поле Шахтера: 1 (победа Шахтера), забитые голы 4:1

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:1 (2020)

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua