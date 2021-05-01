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Football.ua представляет анонс матча 24-го тура УПЛ между Десной и Колосом.

Пожалуй, самая интересная битва всего 24-го тура состоится в Чернигове, где Десна будет принимать Колос.

Десна — Колос

Суббота, 1 мая, 14:00. Стадион имени Гагарина, Чернигов. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Черниговская Десна весной считалась одним из главных фаворитов на еврокубковые места. Какое-то время многие эксперты всерьез говорили о том, что команда Александра Рябоконя способна побороться с Зарей за бронзовые медали. На деле же оказалось, что Десна и вовсе рискует остаться без еврокубков.

Черниговская Десна по каким-то немыслимым причинам проиграла две игры командам со дна турнирной таблицы и поставила себя в максимально сложные условия. Неудача в матче против Колоса поставит еврокубковые амбиции на следующий сезон под удар.

Колос же напротив, несмотря на всю нефутбольную шумиху в прессе, сумел ворваться в еврокубковую гонку. Уверенная победа над Ворсклой позволила команде Костышина догнать полтавчан и обогнать черниговцев. Глядя на календарь, то вполне может быть, что команда из Ковалевки обеспечит себе еврокубки до последнего тура, где их будет ждать Динамо. Киевляне хоть уже и чемпионы, но наверняка помнят, как в последнее время Колос трепал им нервы и захотят ответить тем же.

Значение этой игры велико для обоих коллективов, а потому стоит ожидать довольно осторожной игры, где обе команды будут обороняться большими силами и ждать ошибок своего оппонента.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 5 (2 победы Десны, 2 ничьих, 1 победа Колоса), забитые голы 8:4

На поле Десны: 2 (1 победа Десны, 1 ничья), забитые голы 5:1

Самый результативный матч: победа Десны 5:1 (2020)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua