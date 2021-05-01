Украина

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура УПЛ между Ворсклой и Динамо.

Динамо в ранге чемпиона приезжает в Полтаву, где подопечным Юрия Максимова желательно брать три очка. От того поединок должен стать настоящим украшением тура.

Ворскла – Динамо

Суббота, 1 мая, 19:30. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Виктор Копиевский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Киевляне уже завоевали золотые медали и матч в Полтаве против Ворсклы для них не имеет никакого турнирного значения, чего не скажешь о хозяевах поля. Команда Юрия Максимова продолжает вести отчаянную борьбу за еврокубковые места с Колосом и Десной.

Возможно, Мирча Луческу в предстоящей игре применит ротацию и даст возможность поиграть тем футболистам, которые имели меньше игрового времени в сезоне. Тем не менее, сильно расслаблять команду нельзя, ведь впереди еще финал Кубка Украины, где "бело-синим" предстоит встретиться с Зарей. Остается 3 тура до завершения чемпионата, а финал Кубка Украины будет сыгран 13-го мая. Если исходить из того, что к матчу против Зари буду готовить основу в недельном цикле, то максимально боевой состав у Динамо должен выйти на поле в следующем туре – 5-го мая в игре против Мариуполя.

Но даже если у Динамо выйдут не основные футболисты, это не сулит сладкой жизни Ворскле. Качество резервистов у столичного коллектива как для УПЛ довольно хорошее. Полтавчанам точно не стоит рассчитывать, что киевляне наплевательски отнесутся к этой встрече. А потому футболистам Максимова стоит рассчитывать только на собственные силы. Если Ворскла сумеет одержать победу в этом поединке или хотя бы зацепиться за ничью, это ей сильно поможет в турнирной борьбе с Колосом и Десной. Ведь одна из этих команд точно потеряет очки в этом туре, а может и обе (Колос и Десна играют друг против друга).

Отмечаем дисквалификацию Александра Скляра. Такой боец в матче против Динамо точно бы не помешал Юрию Максимову. Полтаве будет очень непросто в этом матче, но при удачном стечении обстоятельств существует вероятность ничейного результата.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 51 (4 победы Ворсклы, 8 ничьих, 39 побед Динамо), забитые голы 33:109

На поле Ворсклы: 25 (3 победы Ворсклы, 6 ничьих, 16 побед Динамо), забитые голы 22:52

Самый результативный матч: победа Динамо 8:0 (2002)

прогноз 0:0

Сергей Горбаченко, Football.ua