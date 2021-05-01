Футболисты не помогут команде в игре с полтавчанами.
Виктор Цыганков, Getty images
01 мая 2021, 11:40
В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в Полтаве сыграет против Ворсклы.
Стала известна заявка "киевлян" на предстоящую игру. Отметим, что в ней не оказалось капитана Сергея Сидорчука, вингера Виктора Цыганкова и полузащитника Александра Андриевского.
Вратари: Бойко, Бущан, Моргун
Защитники: Кендзьора, Сидклей, Забарный, Миколенко, Сирота, Тымчик, Попов
Полузащитники: Буяльський, Леднєв, Гармаш, Родригес, де Пена, Шепелев, Караваев, Шапаренко
Нападающие: Беседин, Супряга, Клейтон
Матч Ворскла — Динамо состоится первого мая в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.