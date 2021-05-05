Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура УПЛ между Динамо и Мариуполем.

В предпоследнем туре украинского чемпионата киевское Динамо в статусе чемпиона примет команду из низов турнирной таблицы. Мариуполю лишь теоретически грозит вылет из УПЛ, но все же такая вероятность еще существует. Для этого Мариуполю необходимо проиграть два оставшихся матча, а Минаю нужно одержать две победы. Плюс Олимпику также надо набирать баллы. Потому вероятность вылета Мариуполя действительно существует, но слишком уж она призрачна. Правда, это не помешает футболистам обеих коллективов найти в себе мотивацию на предстоящую встречу. Есть длинная история не очень хороших взаимоотношений между этими командами, а потому градус на футбольном поле будет достаточно высоким.

Динамо – Мариуполь

Среда, 5 мая, 14:00. Стадион имени Бойко, Мариуполь. Андрей Коваленко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

По ходу чемпионата Мариуполь был в числе коллективов, кого считали одним из реальных претендентов на еврокубковую зону, но катастрофические результаты на финишной прямой поставили "азовцев" в текущую ситуацию.

Мирча Луческу по-прежнему требователен к своим игрокам и не дает им расслабиться. Это показал выездной матч против Ворсклы в прошедшем туре.

Ровно через неделю киевлянам предстоит встретиться с Зарей в финале Кубка Украины, а потому матч против Мариуполя вполне заслуженно можно считать генеральной репетицией перед финалом. Наверняка в последнем туре в матче против Колоса мы увидим полурезервный состав Динамо, но вот команде Остапа Маркевича повезло гораздо меньше.

Нет никаких предпосылок к тому, что Мариуполь сумеет навязать достойную борьбу Динамо. Столичный клуб в чемпионате Украины сейчас выглядит неостановимо. Не добавляет оптимизма Маркевичу также отсутствие двух основных игроков – Алексей Быков и Олег Очеретько. Причина – дисквалификации.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 45 (38 побед Динамо, 5 ничьих, 2 победы Мариуполя), забитые голы 107:28

На поле Динамо: 22 (20 побед Динамо, 2 ничьих), забитые голы 61:7

Самый результативный матч: победа Динамо 9:0 (2010)

прогноз 4:0

Сергей Горбаченко, Football.ua