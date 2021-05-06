Украина

Причиной демарша игроков закарпатского клуба стали невероятные букмекерские котировки на данное противостояние.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай должен был провести формально домашнюю встречу с донецким Шахтером на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

В СМИ появилась информация, что подопечные Николая Цымбала приняли решение не выходить на данное противостояние из-за аномальных букмекерских котировок. Так, на общий тотал голов в матче (3,5Б) коэффициент составляет 1,35, тогда как на 4,5Б уже 1,82. Это аномальная разница. Также аномальное количество ставок поступило именно на тотал матча больше 3.5.

Футболисты Миная не вышли на разминку, матч не начался вовремя. Игроки Миная находятся в раздевалке. Дверь в помещение закрыта.

По информации телеканала Футбол 2, игроки Миная не переодеты в форму и не собираются выходить на поле.

В это время диктор на стадионе выражает надежду, что Шахтер и Минай продемонстрируют хороший футбол 🤷‍♂️

Если в 19:25 игроки Миная не выйдут в подтрибунное помещение в форме, то команде будет засчитано техническое поражение.

Тем временем игроки Шахтера вышли на поле.

Команды выходят на поле! Матч состоится! Составов Миная, само собой, нет. Разминка Миная прошла в раздевалке.

Информация обновляется.

Закарпатский клуб может получить техническое поражение и лишиться шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе Украины.